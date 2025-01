Lanazione.it - Rifiuti, da lunedì 3 febbraio gli ispettori ambientali di Alia entrano in servizio a Scarperia e San Piero

Firenze, 29 gennaio 2025 - Da2025 glidiMultiutilityinanche ae San. Si tratta di figure che operano in stretta sinergia con la polizia municipale su progetti mirati e che svolgono un ruolo cruciale nel garantire il rispetto delle normativee il mantenimento del decoro urbano. Cresce dunque la loro presenza in Mugello. Ae San, comune formato da due borghi medievali immersi nelle campagne del Mugello, tra i borghi più belli d'It, dove nel 2023 è stato superato l‘80% di raccolta differenziata ed è stato introdotto quest'anno il nuovo sistema di tariffazione corrispettiva, il lavoro deglisarà strutturato in quattro progetti. «Attiviamo anche ae Sanunimportante di controllo del territorio e sensibilizzazione che contribuirà a migliorare in maniera significativa il decoro e la qualità della vita dei suoi cittadini.