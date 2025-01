Ilrestodelcarlino.it - Premiato Targhini per i cinquant’anni a capo dell’officina

Premio alla carriera di imprenditore artigiano per il cesenate Walther, che ha compiuto i 50 anni di attività, dapprima affiancando il padre Marino poi ereditando il timone dell’azienda di vendita e riparazione di motocicli e veicoli di trasporto leggero. La targa è stata consegnata dalla Confartigianato Cesena a cui la ditta è associata (nella foto). "A 72 anni – afferma– è giunto il momento di lasciare la ‘snc’ dopo un’intera vita in officina. La prima sede venne aperta in via Battisti, poi il trasferimento in via Cattolica e dal 2010 l’officina si è ampliata in via Romea. Sono stati decenni di crescita costante". "Uno dei motivi di maggior soddisfazione – prosegue– è quello di aver sempre avuto bravi collaboratori e ancor più lo è il fatto che lascio l’impresa in ottime mani, al mio socio Anthony Rossetti.