Lanazione.it - Pallamano Prato torna al vertice

Lavince 34-31 il recupero con il Follonica ein testa alla classifica del campionato di serie B maschile. La squadra di Provvedi ha raggiunto l’Olimpic Massa Marittima ma deve ancora disputare un altro recupero, quello esterno con il Tavarnelle in programma domenica valido per l’ultima giornata del girone d’andata. La classifica per il momento è la seguente:, Olimpic Massa Marittima 14 punti, Tavarnelle 13, Mugello 12, Ginnastica Spezia 10, Medicea, Petrarca Arezzo, Grosseto 6, Follonica 4, Carrarese -6 (e Tavaranelle una partita in meno). Questo è invece il tabellino dellavincente contro il Follonica: Nieri 6, Aragona 6, Lucarini 1, Scrivo 3, Simoni 3, Balò 5, Dovichi, Pukri 3, Moretti, Diagne 3, Colò, Pozzi, Grassi, Mocellin Daniele, Mocellin Davide 4, Lo Re.