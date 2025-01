Game-experience.it - Nintendo Switch 2, prezzo, bundle ed uscita, ne parla un noto insider

Unpotrebbe aver rivelato nuovi dettagli su2,ndo di un lancio previsto per giugno e di due versioni della console: una standard a 449€ ed uncon un nuovo Mario Kart a 499€.Secondo Nick Baker,per le sue anticipazioni nel mondo videoludico,2 verrà immesso sul mercato nel corso di questo mese di Giugno 2025 sia da sola, con undi 449 Euro, che incon il nuovo ed attesissimo capitolo di Mario Kart aldi 499 euro.Leggiamo quanto affermato dall’:“La mia fonte ha fatto confusione con le valute, dunque i prezzi che mi ha riferito sono in realtà pari a 449€ e 499€. Onestamente non sono sicuro di cosa ciò possa significare per il listino americano, a maggior ragione ora che Trump ha annunciato dei dazi. Aggiungo inoltre che un’altra fonte mi ha contattato per corroborare le informazioni relative all’di2 nel mese di giugno e alle due versioni della console in arrivo nei negozi, una base e uncon il prossimo episodio di Mario Kart.