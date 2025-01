Ilrestodelcarlino.it - "Maltrattava e insultava il compagno". Assolta una donna

È stata, nella mattinata di ieri, unache era accusata di maltrattamenti in famiglia, violazione di domicilio e lesioni personali aggravate. Laera finita alla sbarra con l’accusa di aver maltrattato il suo convivente, chiamandolo più volte – secondo l’accusa – ’fallito’ e offendendolo con vari epiteti per denigrarlo. In alcune occasioni, stando alle ricostruzioni, lo avrebbe anche preso a schiaffi afferrandogli il viso e le parti intime, "rendendo la convivenza dolorosa", scriveva la procura nel capo di imputazione. Il tutto, con l’aggravante di aver commessi i presunti reati davanti ai loro figli minorenni. Il pubblico ministero, ieri in aula a porte chiuse, aveva chiesto la condanna per le lesioni personali aggravate la parte civile (rappresentata dall’avvocato Francesca Guazzi) aveva chiesto la condanna per tutti i reati.