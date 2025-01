Thesocialpost.it - Legge 104, scattano i controlli a tappeto dell’Inps: tolta già a molti

È scattato una sorta di allarme tra i beneficiari della104 e dei loro caregiver. Sono infatti partitida partecon l’obiettivo di verificare la corretta fruizione dei benefici e di contrastare eventuali abusi. A quanto risulta, sono anche già stati emessi diversi provvedimenti nei confronti di chi è stato “beccato” a usare i permessi lavorativi in modo improprio o illegale. La104 è infatti il pilastro del nostro sistema di protezione sociale per le persone con disabilità e i loro caregiver. Ma dopo anni di applicazione e segnalazioni, l’INPS ha deciso di intensificare isull’utilizzo dei permessi lavorativi previsti dalla norma.Leggi anche: Visita fiscale, ecco le fasce orarie per i dipendenti pubblici nel 2025La104 ha come obiettivo primario quello di garantire l’inclusione sociale delle persone con disabilità e di sostenere i loro familiari nell’esercizio dell’assistenza.