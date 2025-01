Lortica.it - L’Arezzo Karate 1979 punta ai mondiali di Taipei

Successi nazionali e nuove cinture nere per la storica società aretina Obiettivoper. Il nuovo anno della società aretina sarà segnato dalla partecipazione ai Campionati del Mondo Master, dove Roberto Paglicci difenderà i colori delitaliano. Dopo l’argento agli Europei del 2023, l’atleta classe 1969 è pronto per il debutto mondiale, forte delle recenti vittorie in Coppa Italia e al Campionato Italiano per Rappresentative Regionali. Grazie alla sua preparazione tecnica e al carattere dimostrato, Paglicci si è imposto nei -75kg della categoria MasterC di Kumite – Combattimento e ora proseguirà gli allenamenti con i tecnici delin vista del World Master Games. Questo prestigioso evento multisport si terrà nella metropoli asiatica didal 17 al 30 maggio 2025.