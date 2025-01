Rompipallone.it - Juventus, spunta l’indizio decisivo su Cambiaso: la situazione

Leggi su Rompipallone.it

Ultimo aggiornamento 29 Gennaio 2025 13:56 di redazioneLe ultime notizie sufanno capire tantissimo di quello che sarà il futuro dell’esterno dellaÈ stato un gennaio molto impegnativo in casa. Tra nuovi arrivati e la questione Vlahovic, con il rischio di perderlo a zero che si fa sempre più concreto a meno di una cessione in estate, c’è anche il discorso relativo ad Andreache potrebbe presto cambiare squadre.Su di lui c’è l’investitura del Manchester City che in questa sessione di mercato ha fatto il pieno di acquisti, visto il possibile blocco del calciomercato: Kushanov dal Lens per 40 milioni, Reis dal Palmeiras per 37 e soprattutto Marmosuh dal Francoforte per la bellezza di 75 milioni di euro.Calciomercatoai saluti?A questa lista di acquisti da oltre 150 milioni di euro potrebbe aggiungersi come detto