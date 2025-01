Lanazione.it - Il vescovo di Arezzo guida spirituale degli scout toscani

Firenze, 29 gennaio 2025 - Unalla. Nell’ultima riunione tenuta a Lecceto, la Conferenza episcopale toscana ha nominato mons. Andrea Migliavacca,diCortona Sansepolcro, assistente ecclesiastico dell’Agesci della Toscana. All'origine della decisione la promozione della visione cristiana, un'indicazione per la nomina di assistenti ecclesiastici per i gruppinelle diverse diocesi, il Giubileo della speranza aperto da Papa Francesco. Entrando nel dettaglio una nota ufficiale spiega che iI motivi che hanno suggerito di affidare straordinariamente questo mandato a unriguardano "la significativa attenzione che potrà avere per la promozione dei cammini di iniziazione cristiana che possano diventare ordinari all’interno dei gruppi; per gli assistenti ecclesiastici dei diversi gruppiin Toscana, anche promuovendo il fatto che ogni gruppo possa avere un proprio assistente ecclesiastico formalmente nominato dal proprio; per richiamare la positiva opportunità che quest’anno è data dall’anno giubilare, sostenendo la proposta di partecipazione a Roma dei giovanial Giubileo dei giovani previsto nell’estate e dei reparti al Giubileoadolescenti in aprile".