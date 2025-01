Lanazione.it - Grande festa per Jasmine Paolini, la campionessa torna a casa a Bagni di Lucca

Leggi su Lanazione.it

, 29 gennaio 2025 –per un giorno e il Comune didiorganizza un “celebration Day”!attesa ed entusiasmo per l’arrivo di, che sarà adimartedì prossimo 4 febbraio: nel pomeriggio verrà premiata dal Comune con un riconoscimento per i suoi successi nel tennis.arriverà al mattino per un primo appuntamento alle ore 10 nella palestra della scuola media “Matteo Trenta” dove avrà un incontro con gli studenti come “abbassador” di Pan di Stelle - brand del Gruppo Barilla, progetto educativo “Sogna e credici fino alle stelle” che mira a coinvolgere docenti e studenti di oltre 2.000 classi della scuola primaria di tutta Italia. Subito dopo, tra le 12 e le 13,parteciperà ad un incontro che si terrà nella sala rosa del Circolo dei Forestieri dove ladi tennis sarà accolta dagli interventi del sindaco didi, Paolo Michelini, e del presidente della Regione, Eugenio Giani, che per l’occasione le assegnerà il Pegaso d’Oro della Regione Toscana, il massimo riconoscimento dell’ente.