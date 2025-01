Calciomercato.it - Giuntoli annuncia: “Il nostro mercato è finito”. Altro arrivo solo ad una condizione

Leggi su Calciomercato.it

Il dirigente della Juventus ha parlato nel pre-gara di Juventus-Benfica ed ha di fatto chiuso il calciodi gennaioIl Football Director della Juventus Cristianoha parlato a ‘Sky’ prima della partita tra Juventus e Benfica, ultima giornata di Champions League.: “Il”.ad una(LaPresse) – Calcio.itIl dirigente si è soffermato sul ritorno di alcuni infortunati: “Siamo stati tanti mesi con pochi calciatori, il mister non ha potuto fare rotazione e siamo andati in affanno. Ora stanno rientrando e il mister cercherà di farli ruotare per gestire le forze”.ha poi chiuso ad altri movimenti sul: “Abbiamo sempre detto che non volevamo toccare niente in uscita e integrare la rosa con due elementi in difesa e lo abbiamo fatto e anche con un attaccante e abbiamo preso Kolo Muani.