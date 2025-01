Thesocialpost.it - Giacomo Passeri, l’italiano condannato per traffico di droga in Egitto: l’appello conferma 25 anni di carcere

Leggi su Thesocialpost.it

La Corte d’Appello egiziana hato la condanna a 25diper Luigi, il 32enne di Pescara arrestato nell’agosto 2023 con l’accusa diinternazionale di stupefacenti. Il giovane, residente a Londra, era stato fermato mentre si trovava in vacanza in.Leggi anche:per violenza sessuale lo psichiatra Stefano Cogliati Dezza: gli incredibili abusi su una pazienteLe accuse e la versione della famigliaSecondo la polizia egiziana,faceva parte di una rete locale di spaccio ed era in possesso di una quantità disufficiente a far scattare l’accusa di detenzione e. La famiglia, però, sostiene che avesse con sé solo una piccola quantità di marijuana per uso personale.In diverse lettere inviate ai familiari, il giovane ha denunciato presunti maltrattamenti subiti in: “Torturato, rinchiuso per ore in una cella piena di feci, urine e scarafaggi”, scriveva.