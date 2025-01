Laspunta.it - Frosinone, i pali della discordia. Pizzutelli “Troppo comodo intervenire oggi. Che fine hanno fatto le segnalazioni?”

Leggi su Laspunta.it

Non si placa l’eco sulla vicenda deiluce e sul costo del servizio affidato ad una ditta esterna alla modica cifra di 1 milione 200 mila euro. Per poco non ci scappava la tragedia in via Fosse Ardeatine, se solo il paloluce, corroso dalla ruggine alla base comedimostrato le foto pubblicate, avesse ceduto pochi minuti più tardi all’uscita dei ragazzi dalla scuola li nei pressi.A ricordare all’assessore Retrosi come stanno le cose suiluce e sui costi che il Comune spende ogni anno per l’affidamento del servizio è Anselmo, che da almeno un anno non ha maimancarein tal senso, in consiglio comunale e nei question time.“Intanto voglio rivolgere tutta la mia solidarietà al consigliere ed ex sindaco Domenico Marzi per le ignobili scritte che sono apparse sui muticittà” Ha esordito, che dopo aver rivolto un pensiero al consigliere Marzi entra subito nel vivoquestione.