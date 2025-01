Ilfattoquotidiano.it - Daniela Santanchè, il pg della Cassazione: “Resti a Milano il procedimento Visibilia per truffa aggravata”

Mentre si discutesua riposta alle critiche e alle pressioni (che respinge) di chi l’avrebbe invitata al passo indietro, la ministra del Turismoaffronta un’altra giornata particolare e che potrebbe incidere davvero sulla sua permanenza al dicastero. È arrivato inilperai danni dell’Inps in cuiè imputata assieme ad altre persone. Il pgSuprema corte ha chiesto che ile non venga spostato a Roma come chiedono i difensori. La decisione è attesa per domani. La vicenda ruota intorno ai dipendenti dimessi in cassa integrazione a zero ore in tempi di emergenza Covid e pagati dallo Stato con gli aiuti pubblici varati dal governo Conte 2, ma che – secondo gli inquirenti – continuavano a lavorare.