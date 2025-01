Lanazione.it - Bufera Firenze, ‘macché tombini da pulire: con queste piogge non reggono’

Leggi su Lanazione.it

, 29 gennaio 2025 – Un rovescio violento, lungo, costante e ventoso d’acqua dal cielo e un vento morbido e tiepido. Il temporale auto-rigenerante che ieri mattina, all’ora di colazione, ha strapazzato– e in particolare le zone di Rifredi, dell’Oltrarno e delle zone a monte della città (il Mugnone è parso un fiume vero.) – somigliava molto più a una perturbazione settembrina, quando l’estate cede di schianto, che a un maltempo da pieno inverno. Qualche avvisaglia di anomalie in corso d’opera, d’altronde, si erano già avute nella tarda serata di lunedì. Sedici gradi a mezzanotte, il 27 di gennaio. Assurdo o quasi. E, infatti, puntualmente, qualche ora più tardi poprio mentresi metteva in movimento, si è scatenato un putiferio atteso solo in parte. Maltempo, le foto dei danni in provincia diÈ caduta talmente tanta pioggia da far sì che Publiacqua nel pomeriggio di ieri, in una lunga nota, dicesse in sostanza che più di così le caditoie non potevano fare rimandando al mittente le accuse di scarsa attenzione alla pulizia dei