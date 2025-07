Sinner e Cobolli parla l’eroe della Coppa Davis 1976 | Djokovic è all’ultima chance avrà fame di vittoria Flavio fra un anno sarà fra i migliori

Nel mondo del tennis emergono giovani talenti pronti a scrivere la propria storia. Tra loro, Flavio Cobolli si distingue come una vera sorpresa, conquistando l’attenzione di esperti e appassionati. In un panorama affollato di sfide e grandi campioni come Djokovic, il suo percorso promette di lasciarci a bocca aperta. Ma cosa rende Flavio così speciale? Scopriamolo insieme, perché il suo futuro è tutto da scoprire.

Milano, 11 luglio 2025 – Oltre a Sinner c’è di più: un altro ragazzo “nella serie A del tennis”. Flavio Cobolli “la grande sorpresa di questo Wimbledon”, parola di Paolo Bertolucci, commentatore tv ed eroe Davis. Jannik si è ritrovato dopo la giornata no con Dimitrov. Flavio ha tenuto testa a Djokovic cosa le è piaciuto di più di questo ragazzo? “E’ un giocatore che ha compiuto grandissimi passi avanti nell’ultimo anno. Partito come un classico ’prodotto da terra’, è riuscito a spazzare via con i risultati le perplessità che restavano riguardo alle altre superfici proprio come ha fatto qui a Wimbledon”. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Sinner e Cobolli, parla l’eroe della Coppa Davis 1976: “Djokovic è all’ultima chance, avrà fame di vittoria. Flavio fra un anno sarà fra i migliori”

