Arezzo-Usa affari da 200 milioni Gioielli moda ed elettronica | tre settori con l’incubo dei dazi

Arezzo, cuore pulsante dell'economia italiana, si trova oggi di fronte a sfide senza precedenti: tra guerre, dazi e oscillazioni dei mercati, il settore dei gioielli, della moda e dell'elettronica si confronta con un anno cruciale. Con affari che superano i 200 milioni di euro, questa realtĂ si trova a navigare tra incertezze e opportunitĂ . Riusciranno le imprese aretine a superare questa tempesta? La risposta si prospetta come una sfida di resilienza e innovazione.

Arezzo, 11 luglio 2025 – Tra guerre e dazi il sistema aretino affronta con diverse ansie e qualche speranza la turbolenza globale: il balzo dei metalli preziosi ha come contrappasso la stagnazione della gioielleria. Un anno passato sull'altalena dell'incertezza: sospeso tra le guerre in Medio Oriente e Ucraina, il forte arretramento della Turchia e la prospettiva dei dazi da agosto, il 2025 è un banco di prova difficile per la tenuta del sistema produttivo aretino. I segnali? Il leggero rallentamento dei metalli preziosi, nonostante che la materia prima sia cresciuta di quasi il 40% nell'ultimo anno.