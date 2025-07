Gigi D’Alessio – Piazza del Plebiscito dopo le 5 Date Sold Out si aggiungono il 23 e 28 settembre

Gigi D’Alessio conquista Napoli con una serie di concerti da record: dopo il doppio sold out allo Stadio Diego Armando Maradona, il suo spettacolo in Piazza del Plebiscito si arricchisce di due nuove date, il 23 e il 28 settembre. Un risultato straordinario che conferma il suo ruolo di protagonista sulla scena musicale italiana. Non perdere l’occasione di vivere questa incredibile esperienza dal vivo, perché Gigi D’Alessio è pronto a regalare emozioni indimenticabili anche questa volta.

NAPOLI – Gigi D’Alessio polverizza ogni record, ai concerti previsti in Piazza del Plebiscito il 19, 20, 21, 26 e 27 settembre si aggiungono quelli del 23 e 28 settembre. L’ennesimo eccezionale traguardo che arriva dopo il doppio sold out allo Stadio Diego Armando Maradona a giugno: sul palco di Piazza del Plebiscito, una delle piazze più iconiche d’Italia, 15 concerti tutti esauriti negli ultimi tre anni, con oltre 250.000 spettatori complessivi, e ora una nuova meta che segna ben 22 live in soli quattro anni che testimoniano ancora una volta l’amore sconfinato che Napoli – e non solo – nutre per l’artista, ricambiato con la stessa intensità da Gigi. 🔗 Leggi su Primacampania.it © Primacampania.it - Gigi D’Alessio – Piazza del Plebiscito dopo le 5 Date Sold Out si aggiungono il 23 e 28 settembre

