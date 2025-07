Trafilerie Alexia siglato l' accordo migliorativo | ai lavoratori premi annuali e altre agevolazioni

Trafilerie Alexia di Gordona si appresta a vivere un nuovo capitolo di crescita e benessere per i suoi dipendenti. Con l’accordo di secondo livello siglato con i sindacati, si apre una fase ricca di premi annuali, agevolazioni e incentivi che valorizzano il contributo di ogni lavoratore. Un impegno concreto per rafforzare produttività , presenza e sicurezza, pronti a trasformare il prossimo biennio in un’opportunità di successo condiviso.

Gordona (Sondrio), 11 luglio 2025 – Buone notizie per le Trafilerie Alexia di Gordona: siglato il nuovo accordo di secondo livello con i sindacati. Il prossimo quindi potrebbe essere un biennio di nuove opportunitĂ di crescita per i lavoratori dell’alluminio di casa Agnelli, una florida realtĂ del comparto aziendale della provincia di Sondrio. Un’intesa fondata su produttivitĂ , presenza e sicurezz a: questi i pilastri dell’accordo di secondo livello sottoscritto tra Trafilerie Alluminio Alexia, azienda attiva nel settore dell’estrusione dell’alluminio, e le organizzazioni sindacali. L’accordo, che coprirĂ il biennio 2025-2026, si inserisce nella continuitĂ dei precedenti rinnovi, rafforzando ulteriormente il legame tra risultati aziendali e valorizzazione delle lavoratrici e dei lavorato ri. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Trafilerie Alexia, siglato l'accordo migliorativo: ai lavoratori premi annuali e altre agevolazioni

