Nozze da sogno a Capri | il sì di Basilico-Ammar il matrimonio del manager di Essilor Luxottica

Nozze da sogno a Capri: il S236 di Basilico Ammar, manager di Essilor Luxottica, ha scelto l’incantevole cornice dell’isola azzurra per celebrare il suo matrimonio. Tra anelli scintillanti e tramonti infuocati, il weekend si trasforma in un evento esclusivo, nascosto tra sussurri e sguardi discreti. Capri, con il suo fascino senza tempo, si prepara a scrivere un nuovo capitolo di romanticismo e prestigio. Un matrimonio che rimarrà scolpito nella memoria di chi ha avuto il privilegio di assistervi…

Capri, 11 luglio 2025 - Capri sfoggia il suo glamour per un fine settimana al profumo d’arancio. In Piazzetta non si parla d’altro, ma sempre sottovoce. Ai curiosi che tendono l’orecchio per carpire qualche indiscrezione, sembra di sfogliare le pagine di un thriller. Qui non c’è alcun intrigo, ma s’impone una riservatezza che fa apparire il ‘Bezos’s wedding’ del 27 giugno come una caciarata per miliardari. Anche nell’incantevole isola dei Faraglioni, lontano dai canali di Venezia, non mancano i miliardi, ma non c’è baccano, quello che prevale è la ferrea privacy non solo sul menu, ma anche su data delle nozze, location e lista dei cento invitati supervip. 🔗 Leggi su Quotidiano.net