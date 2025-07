L’Autobianchi in passerella sfilano più di 140 vetture | Desio celebra la sua leggenda

L’autobianchi, icona di innovazione e stile, celebra sette decenni di passione con una sfilata da record: oltre 140 vetture in passerella tra storia e modernità. Desio si trasforma nel palcoscenico di un evento unico, dove passato e presente si incontrano per raccontare una leggenda italiana. Un legame indissolubile che ha scritto pagine di storia, e che ancora oggi continua a sorprendere. L’Autobianchi e Desio…

Desio (Monza Brianza) – Settant'anni di storia per l'Autobianchi, una grande festa per tutta la città che rappresenta molto più di un capitolo nella vita dell'azienda automobilistica. L'Autobianchi e Desio sono una cosa sola. Tant'è che è difficile capire, a decenni di distanza, quale delle due parti ha contribuito maggiormente alla crescita dell'altra. Il rapporto, probabilmente, è davvero paritario. Con il risultato che l'Autobianchi e Desio insieme si sono fatte conoscere nel mondo. E a distanza di settant'anni dalla fondazione del celebre marchio, ecco che la città si prepara a fare un tuffo nel passat o: domani e domenica due giorni di festa con l'arrivo di o ltre 140 mezzi che hanno fatto la storia del marchio automobilistico italiano, pronti a sfilare per le vie del centro e a richiamare migliaia di persone anche dai comuni limitrofi.