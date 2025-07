Uccide la madre e si butta nel vuoto la doppia tragedia di Davide Pasqualini | Era tornato per aiutare i genitori

Una notte di tragedia sconvolge Milano: Davide Pasqualini, 44 anni, torna a casa con l’intento di aiutare i genitori, ma la sua presenza si trasforma in un dramma inaspettato. La scena, crudele e surreale, rivela un gesto estremo che ha segnato profondamente la comunità. Un episodio che lascia aperte molte domande e riflessioni su dolore e fragilità umana, dimostrando quanto spesso le nostre battaglie interiori rimangano invisibili agli occhi degli altri.

Milano, 11 luglio 2025 - La sedia trascinata dal secondo piano all’ottavo. La finestra spalancata. Poi il lancio nel vuoto. Un volo di circa 30 metri che non ha lasciato scampo a Davide Pasqualini, di 44 anni, dipendente di una multinazionale americana in centro città. Il dramma si è consumato ieri notte dopo le 2 in un condominio signorile di via Scheiwiller 5, in zona Brenta, tra corso Lodi e viale Puglie, dove l’uomo abitava. “Ho fatto una cosa brutta. Ora mi ammazzo”, è il messaggio che ha inviato su WhatsApp a un’amica di famiglia. Poco dopo le 8 è emersa la disgrazia. Una doppia tragedia, perché in casa, nell’appartamento al secondo piano, c’era la madre di lui, Giovanna Brusoni, uccisa a coltellate. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Uccide la madre e si butta nel vuoto, la doppia tragedia di Davide Pasqualini: “Era tornato per aiutare i genitori”

In questa notizia si parla di: davide - vuoto - pasqualini - uccide

Milano, choc in via Scheiwiller: Davide Pasqualini uccide la madre con un coltello da cucina e si lancia nel vuoto. Indagini in corso. #cronaca #milano #omicidio Vai su X

Uccide la madre e si butta nel vuoto, la doppia tragedia di Davide Pasqualini: “Era tornato per aiutare i genitori”; Davide Pasqualini uccide la madre Giovanna Brusoni e si suicida: un mese fa la morte del padre; Davide muore a 44 anni lanciandosi nel vuoto, in casa trovato il cadavere della madre straziato dalle coltellate.

Davide Pasqualini si getta dalla finestra, trovata morta in casa la madre Giovanna Brusoni: ipotesi omicidio-suicidio. Chi erano - 30 il 44enne Davide Pasqualini, si è lanciato nel vuoto dall’ottavo piano di un condominio in via Scheiwiller. Come scrive msn.com

Davide Pasqualini, uccide la madre Giovanna Brusoni e si suicida gettandosi dalla finestra de suo palazzo. Chi erano - Una sedia lasciata nella tromba delle scale vicino a una finestra all'ottavo piano del palazzo da cui si è gettato; un grosso coltello da cucina insanguinato gettato a terra nell'appartamento al secon ... Secondo informazione.it