L’utopia del maestro Filippo Del Corno, ex assessore e appassionato musicista, si realizza in un evento straordinario: il Cantiere Internazionale d’Arte di Montepulciano. Questa sera, tra quattro orchestre di livello internazionale e 22 esibizioni, si celebra l’eccellenza musicale con 17 prime assolute mondiali. Un’esperienza unica che conferma come la passione possa trasformarsi in un traguardo emozionante, dimostrando che la musica unisce e ispira oltre ogni confine.

Milano, 11 luglio 2025 – Partenza alla grande questa sera per il Cantiere Internazionale d’Arte di Montepulciano, direzione artistica della pianista Mariangela Vacatello: quattro orchestre, tre delle quali giovanili, con la storica Orchestra Giovanile Italiana, la neonata Orchestra del 50esimo Cantiere, a cui si aggiungono Orchestra Haydn e la giovanile londinese Wandsworth Orchestra. Tra le 22 première, 17 prime assolute mondiali, di cui 16 commissioni del Cantiere e cinque prime italiane; oltre 340 musicisti e operatori del settore da tutt’Europa per festeggiare insieme l’utopia ideata da Hans Werne Henze. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - L’Utopia del maestro Filippo Del Corno, il musicista ex assessore: “Adesso sì che sono felice”

