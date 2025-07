Sky – Inter incontro con il Real Betis per Asllani

Il calciomercato dell’Inter si infiamma con un nuovo capitolo: l’incontro con il Real Betis per Asllani apre scenari interessanti e svela l’intenzione di una cessione definitiva. Tra trattative, voci e social scatenati, i nerazzurri sono al centro di un vortice di novità che potrebbe cambiare volto alla squadra. Le prossime settimane saranno decisive per scoprire come evolverà questa intricata operazione di mercato.

2025-07-10 22:02:00 Continuano i commenti sui social network a seguito dell’ultima notizia riportata da CM.com: Incontro fra Inter e Real Betis per Asllani: si tratta solo per una cessione a titolo definitivo. Tra entrate e uscite, prosegue il calciomercato in quel di Viale della Liberazione. Dopo l’incontro con il Bruges per parlare di Stankovic, sta prendendo piede una nuova trattativa per la formazione nerazzurra di Chivu. La dirigenza del Real Betis, come racconta Sky Sport, sta facendo tappa in Italia per rinforzare la rosa a disposizione di Manuel Pellegrini Gli spagnoli si trovano infatti a Milano per parlare con l’Inter di Asllani. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

