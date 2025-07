Dzeko | A Firenze mai come turista! Felice del ritorno in Italia

Edin Dzeko a Firenze si sente come un turista felice, e le sue parole lo confermano: entusiasmo, gratitudine e un forte desiderio di fare la differenza. Dopo l’annuncio ufficiale, il bomber bosniaco ha condiviso emozioni e aspettative, lasciando trasparire la sua voglia di vivere questa nuova avventura in Serie A con tutta l’energia di sempre. Sono davvero pronto a scrivere un nuovo capitolo della mia carriera con i Viola.

Edin Dzeko, direttamente al canale ufficiale della Fiorentina, ha commentato il suo ritorno in Italia. Queste le parole al miele per i Viola dell’attaccante ex Inter. RITORNO – Dopo l’annuncio ufficiale, sono arrivate anche le prime dichiarazioni di Edin Dzeko da nuovo attaccante della Fiorentina. Intervistato dai canali ufficiali del club, il bomber bosniaco ha espresso grande entusiasmo per questa nuova avventura in Serie A: «Sono davvero felice di essere tornato in Italia e di far parte di questa societĂ . Quando ho visto il Viola Park mi sono sentito ancora piĂą convinto della mia scelta: è un centro sportivo fantastico, dove vorrei stare tutti i giorni. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Dzeko: «A Firenze mai come turista! Felice del ritorno in Italia»

