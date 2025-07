Il ritorno del dio oscuro della marvel che comanda venom in un sorprendente artwork ufficiale

Il mondo Marvel si prepara a un ritorno epico con la rivelazione di Knull, il Dio oscuro dei Symbiote, che comanda Venom in un artwork ufficiale mozzafiato. La sua presenza promette di sconvolgere gli equilibri dell’universo Marvel, lasciando i fan in trepidante attesa dell’uscita di Venom #250 il 1° ottobre 2025. Questa copertina esclusiva apre scenari sorprendenti e coinvolgenti, segnando un nuovo capitolo di mistero e potere. Il futuro della saga è pronto a essere riscritto.

Il mondo dei fumetti Marvel si prepara a un evento di grande impatto, con il ritorno di uno dei villain più temuti e potenti: Knull, il Re in Nero e Dio dei Symbiote. La sua riapparizione è prevista per l'uscita di Venom #250, prevista per il 1° ottobre 2025, in concomitanza con la stagione spettrale. Recentemente, Marvel ha svelato una copertina esclusiva che anticipa sviluppi sorprendenti e apre scenari inaspettati nel universo di Venom. il ritorno di knull e le possibili conseguenze sulla trama. copertina speciale di Jerome Opeña per Venom #250 (2025). La copertina ufficiale e la sinossi del numero già suggerivano il ritorno di Knull nell'universo Marvel, un evento inatteso considerando che era stato apparentemente ucciso da Eddie Brock.

