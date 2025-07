Tragico incidente stradale | un morto e due feriti

Un tragico incidente stradale si è verificato giovedì sera sulla via Vecchia Pisana, provocando un morto e due feriti gravi. L'impatto tra una Mini e una Dacia Duster è stato devastante, lasciando un segno profondo nella comunità. Le cause sono ancora in fase di accertamento, ma l'accaduto ci ricorda quanto possa essere sottile il confine tra normalità e tragedia sulla strada. Restate con noi per gli aggiornamenti.

Gravissimo incidente stradale nella serata di giovedì 10 luglio, intorno alle 21:30, sulla via Vecchia Pisana via di Rimaggio, la strada che porta da Lastra a Signa a Malmantile. Per cause da accertare, si sono scontrate frontalmente una Mini e una Dacia Duster. Molto violento l'impatto: le. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

