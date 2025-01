Ilrestodelcarlino.it - Belà: "Onorati di rappresentare il territorio con impegno e passione"

Il Walking Football, poter giocare a pallone quando si è abbastanza attempati, è uno sport che fa bene dal punto di vista fisico, ma anche psicologico: ‘riscoprire lo spogliatoio’, allacciarsi gli scarpini ancora una volta per fare gruppo. Abbiamo vinto il terzo titolo di Campioni d’Italia categoria over 50 (2018- 2023- 2024, ndr), veniamo da Fermo e siamo la terza squadra, dopo Roma e Lazio, ad essere affiliata ad una società professionistica: siamo la Fermana Walking Football. Così, durante ‘La Domenica Sportiva’ su Rai 2, il presidente Fabiochiamato in causa dalla conduttrice Simona Rolandi con Alberto Rimedio accompagnati da Lele Adani, Eraldo Pecci e Adriano Panatta. "E’stato un onore per noi partecipare alla nota trasmissione – spiegail nostrooltre all’e lache mettiamo nella pratica di una disciplina sportiva che sta prendendo sempre più piede tra appassionati ed ex calciatori".