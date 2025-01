Iltempo.it - “Anni di tradimenti, voleva lasciami prima del matrimonio”. Ferragni a valanga contro Fedez

Leggi su Iltempo.it

A poco più di un anno di distanza dall'apertura delle indagini, Chiaraè stata rinviata a giudizio per truffa aggravata. Ma non è questa l'unica notizia di questi giorni riguardo l'influencer. Fabrizio Corona ha infatti fatto una serie di rivelazioni clamoroso sul rapporto tra lei e. E ora, in una storia su Instagram, è la stessaa vuotare il sacco con uno sfogo in cui dice tuttol'ex marito: “Ho scelto il silenzio in questi mesi per cercare di tutelare me e la mia famiglia su due questioni che mi hanno profondamente segnata. Da una parte quella lavorativa, per la quale farò tutto ciò che è in mio potere per far valere le mie ragioni e dimostrare la mia innocenza, e dall'altra quella privata, su cui, ora, non riesco più a restare in silenzio. Ho vissuto 7di relazione in cui ho amato come amo io, senza freni e con tutta me stessa.