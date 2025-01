Lapresse.it - Alessia Pifferi, udienza rinviata. L’avvocata: “Chiederemo nuova perizia psichiatrica”

Leggi su Lapresse.it

È stataal prossimo 10 febbraio l’nel processo d’appello per, condannata all’ergastolo in primo grado per l’omicidio della figlia Diana, lasciata morire di stenti, nel luglio 2022.Oggi era in programma l’per decidere di una possibilea carico della donna.però non si è presentata: ha fatto arrivare un certificato medico che attesta problemi di salute della 39enne. La Corte d’appello di Milano ha quindi rinviato al prossimo 10 febbraio l’per il processo di secondo grado.“una” dicePontenani. Servirà a capire se“è un mostro o una persona che non si è resa conto di cosa stesse accadendo” dice ancora la legale.