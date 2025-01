Gqitalia.it - A Complete Unknown vola, ma il suo regista ha un cruccio: non capisce l'odio diffuso per i biopic musicali

Leggi su Gqitalia.it

SPOILER ALERT - Questo articolo contiene alcuni spoiler sul film A-Nel 2025, l'universo in espansione deipotrebbe essere considerato il nuovo MCU. Il favorito agli Oscar, A, che racconta i primi anni bohémien del Bob Dylan incarnato da Timothée Chalamet mentre si evolve da Messia della musica folk a Giuda elettrico, è solo l'ultimo in ordine di tempo: presto arriveranno quattro film distinti sui Beatles, uno su Bruce Springsteen interpretato da Jeremy Allen White di The Bear e persino su Michael Jackson che sicuramente non ispirerà montagne di polemiche.Il tutto sulla scia del successo di Bohemian Rhapsody, probabilmente. Anche se il modello delè stato perfezionato con Quando l'amore brucia l'anima - Walk the Line delJames Mangold, sul colosso del country Johnny Cash (Joaquin Phoenix) e sulla sua burrascosa relazione con June Carter (Reese Witherspoon).