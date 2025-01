Zonawrestling.net - WWE: CM Punk lancia la sfida a Cody per WrestleMania

Leggi su Zonawrestling.net

La Royal Rumble è da sempre una delle contese più affascinanti di sempre e quest’anno vede una buona lista di nomi papabili alla vittoria.Uno di questi è CM, volto che pare abbia già direzionato la sua futura scelta sul campione dare, almeno per quanto visto a RAW.La scorsa notte infattiRhodes hanno avuto un faccia a faccia in cui l’atleta di Chicago ha dichiarato di volerre proprioe di prendersi il titolo indiscusso nel main event di.Andrà davvero così?The bad news? CMis coming for that championship.#WWERAW #WWEonNetflix pic.twitter.com/uXuvnogid7— ?????? (@WrestlingCovers) January 28, 2025