Sicurezza in periferia | Aumentare le telecamere e le zone illuminate

Lotta al degrado, promozione della, più illuminazione nelle aree buie e nei parchi. Anche di questi argomenti tratterà il consiglio dei dodici quartieri di Confcommercio cesenate che si riunirà il 10 febbraio. "Lo scopo di questa attività avviata da anni – affermano il presidente Confcommercio cesenate Augusto Patrignani e i dodici presidenti dei - è di coprire capillarmente tutti i quartieri dallaal centro con il coinvolgimento diretto degli operatori commerciali e dei pubblici esercenti, che fungono da presidi sociali per la coesione territoriale, raccolgono le segnalazioni dei cittadini e si pongono in collaborazione con i quartieri comunali. I problemi maggiori riguardano la". "I fatti gravissimi di Borello – proseguono i presidenti di Confcommercio – sono la spia di un aggravamento della situazione che può toccare anche le altre parti di città e che necessita di interventi che rendano più favorevole il contesto ambientale, a partire dall’installazione dellenellescoperte come risultano ad esempio essere quelle periferiche.