Serafini | Scudetto? Se il Napoli prende il largo è finita

In diretta a Sportitalia, Luca Serafini, giornalista sportivo, ha parlato del percorso tra Napoli e Inter per la lotta scudetto. Due squadre, due percorsi diversi con due allenatori che vogliono vincere. ATTENZIONE – Luca Serafini, noto giornalista sportivo, negli studi di Sportitalia ha commentato la corsa scudetto tra Inter e Napoli. Questo il suo pensiero: «Se il Napoli prende il largo, è finita. Se l'Inter resta attaccata, si può fare. Il calendario dell'Inter non aiuta Inzaghi, tra Champions League, il derby, la Juventus, la Fiorentina e la Lazio. Per il Napoli, giocare una volta a settimana è un grandissimo vantaggio. E questo Conte lo sa e riesce a gestirlo meglio».