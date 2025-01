Ilnapolista.it - Sabalenka è la numero uno, ma ha pochi sponsor perché è bielorussa (New York Times)

Arynaha un problema. Ha. Non in senso assoluto, certo. Ma non quanti ne dovrebbe avere considerato che è launo del tennis femminile. Ha vinto tre Slam, e agli ultimi Australian Open ha perso in finale. Il pubblico in genere la adora. Ha una personalità coinvolgente e divertente e una grande presenza sui social, gioca un tennis potente, accattivante. Eppure.Eppure secondo Forbesha portato a casa “solo” 9 milioni di dollari innel 2024. La2 al mondo, Iga Swiatek, ne ha incassati 15. La3, Coco Gauff, 25. Carlos Alcaraz 32. Daniil Medvedev, che pure è russo ed è il7 al mondo tra gli uomini, ha guadagnato 13 milioni di dollari. Il problema diè che è donna, ed è..“La nazionalità di un atleta fa un’enorme differenza”, dice al NewTim Crow, ex direttore dell’agenzia internazionale di marketing sportivo Synergy.