Rinnovo Anguissa arriva il giusto premio | i dettagli del nuovo super contratto

Notizie Calcio Napoli – Zamboè a un passo daldel: scopri idelaccordo per il centrocampista Tra le notizie calcio Napolino importantissime novità legate al futuro di Frank Zamboprotagonista di questa stagione. Il centrocampista sta vivendo un’annata magica,iore persino a quella dello scudetto. Contro la Juventus èto il suo quinto gol in campionato, il secondo in tre partite. Per la prima volta da quando è in azzurro, ha siglato almeno una rete o un assist per tre match consecutivi.Un rendimento mostruoso quello del camerunense, che sta trascinando il Napoli in questa fase così complessa del calendario. Anche contro la Roma, Antonio Conte farà affidamento su di lui per tentare di riuscire ad avere la meglio sui capitolini, che in casa rappresentano un ostacolo difficile daare dall’arrivo di Claudio Ranieri.