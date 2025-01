Agi.it - Per la prima volta il Papa visiterà gli Studios di Cinecittà

AGI - Per laun Pontefice si recherà neglidi. Nell'ambito del Giubileo degli Artisti e del Mondo della Cultura,Francesco ha deciso di incontrare lunedì 17 febbraio una rappresentanza di protagonisti del mondo dello spettacolo nel più grande studio cinematografico di Europa. Francescoquindi gli studi dove da Federico Fellini, a Sergio Leone, ad Anna Magnani, a Vittorio de Sica, passando da Martin Scorsese e Francis Ford Coppola, hanno reso celebrenel mondo. E se è ladi un, non è lache un Pontefice entra nel mondo cinematografico. Il 15 settembre 1987 Giovanni Paolo II si recò a Los Angeles, la Città degli Angeli e del Cinema, dove in un hotel tenne un discorso alla presenza di 1.200 operatori dei mass media, compresi quelli dell'industria cinematografica.