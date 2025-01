Quifinanza.it - Oro da vecchi smartphone, frigoriferi, tv e lavatrici: ora si può pure estrarre

Se avete in casa un, un televisore un po’ datato, un aspirapolvere che non usate più, un qualunque elettrodomestico guasto, non buttatelo: ha un valore inimmaginabile. Da ciò che rimane dei nostritelefoni, pc,, sveglie, dispositivi elettronici vari rotti o anche solo agé si puòoro. Nei rifiuti elettronici, quelli che comunemente sentiamo chiamare Raee, c’è nascosta una ricchezza incredibile, ma quasi nessuno lo sa. Ora, grazie al lavoro di diversi gruppi di ricerca in giro per il mondo, sono state messe a punto diverse tecniche perl’oro da questi rifiuti, sempre più performanti ed ecologiche.Tonnellate di oro nei rifiuti elettroniciSe da un lato è un problema che telefoni, televisori,, caldaie e chi più ne ha più ne metta inquinino perché contengono al loro interno percentuali di metalli, rari o preziosi, dall’altro il fatto che lì dentro ci siano tutte queste ricercatissime componenti, tra cui l’oro, sta facendo ingegnare da tempo gli esperti per trovare il modo migliore per estrarle.