Tg24.sky.it - Migranti, la nave Cassiopea con a bordo 49 persone è arrivata in Albania

È giunto al porto di Shengjin, in, il pattugliatoredella Marina militare italiana che trasporta i 49salvati nel weekend in acque internazionali a Sud di Lampedusa. La, secondo quanto costatato dall'Ansa, è entrata nel porto attorno alle ore 7.30. Asi trovano bengalesi (in maggioranza), egiziani, ivoriani e gambiani, che saranno sottoposti alle procedure accelerate di frontiera previste per chi proviene da Paesi sicuri e non ha consegnato documenti di identità. Nelle scorse ore, Il Viminale aveva spiegato che altri 53"hanno presentato spontaneamente il proprio passaporto per evitare il trasferimento: una circostanza di particolare rilievo, in quanto consente di attivare le procedure di verifica delle posizioni individuali in tempi più rapidi anche a prescindere del trattenimento, aumentando le possibilità di procedere con i rimpatri di chi non ha diritto a rimanere in Ue".