Ilfoglio.it - Il "Santo bevitore" di Roth a Milano, una serata felice a teatro

Leggi su Ilfoglio.it

Domenica al Parenti diCarlo Cecchi ha recitato, per la regia di Andrée Ruth Shammah, e con Claudia Grassi e Giovanni Lucini, l’ultima replica della Leggenda del, che sta portando in scena da tre anni, e ancora si ritrasferirà a Napoli, a Firenze, a Roma. Sono statospettatore. Joseph(1894-1939), ebreo della galiziana Brody, oggi Ucraina, che era stato tradotto tempestivamente in Italia negli anni ‘30, fece presa all’inizio dei ‘70 specialmente sulla generazione in cui la ribellione ripiegava quasi a malincuore verso la nostalgia. Roberto Calasso osservò divertito che quel successo travolgente si doveva, oltre che al “Lontano da dove” di Magris, a Lotta continua. Quanto e più del suo amico Stefan Zweig,aveva rimpianto il mondo di ieri, mutilato come una stazione ferroviaria di frontiera dai binari morti.