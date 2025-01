Lanazione.it - Grasso: “A Pescaiola atto gravissimo, perseguire i responsabili e rispetto per gli operatori sanitari”

Arezzo, 28 gennaio 2025 – Netta presa di posizione dell’Ordine delle Professioni infermieristiche di Arezzo e del suo Presidente Giovannisull’episodio avvenuto nella serata di ieri ad Arezzo. "Esprimiamo la nostra più ferma condanna per l'di violenza compiuto nel quartiere di, dove un'ambulanza della Croce Bianca, donata dal Gruppo Graziella, è stata oggetto di un vile attacco mentre trasportava un paziente in condizioni critiche, attaccato all'ossigeno. Questo gesto non solo ha messo a repentaglio la vita del paziente, ma ha anche danneggiato un mezzo essenziale per il servizio. Esprimiamo la nostra solidarietà aglie volontari coinvolti e al paziente, augurandoci che non abbiano subito conseguenze fisiche o psicologiche a seguito dell'accaduto e ci auguriamo che isiano arrestati e puniti senza sconti.