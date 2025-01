Lettera43.it - Giulia, chi è la fidanzata di Francesco Gabbani

Leggi su Lettera43.it

A cinque anni dall’ultima volta e a sette dal suo primo successo con Occidentali’s Karma,tornerà al Festival di Sanremo. Sul palco dell’Ariston porterà il brano Viva la vita, ballad in cui la ricerca del senso dell’esistenza risiede nel partire soprattutto dalle piccole cose. Per quanto riguarda la sfera privata, l’artista di Carrara ha avuto una relazione decennale con la tatuatrice Dalila Iardella ricca di alti e bassi tra cui una burrascosa convivenza fino alla rottura definitiva. Nel 2020 ha ritrovato l’amore inSettembrini, che ha presentato ai fan durante una puntata su Radio Deejay con Linus e Nicola Savino., chi è ladi: a lei è dedicata Viceversalive a Milano (Getty Images).Per quanto riguarda la sfera privata diSettembrini, non si hanno molte informazioni anche perché lei ehanno sempre scelto il riserbo.