Ilgiorno.it - Felice Maniero sarà processato. Presente in aula

Leggi su Ilgiorno.it

“Faccia d’angelo“ torna in tribunale a Brescia. Lo farà il 28 aprile, a un processo nel quale è imputato di minacce e lesioni aggravate nei confronti di un agente di polizia. L’ex boss della mala del Brenta, già condannato proprio a Brescia per maltrattamenti alla ex compagna, per anni ha vissuto a Brescia sotto il falso nome di Luca Mori, un’identità di recente cambiata. Stando all’accusa il settantenne il 16 giugno 2016 ebbe una violenta lite con un automobilista a Mompiano. Il poliziotto, in borghese, si mise in mezzo per stoppare l’alterco. A quel puntol’avrebbe prima urtato con l’auto in retromarcia, poi gli avrebbe sferrato calci e pugni, infine avrebbe minacciato di investirlo. Ieri il suo legale, avvocato Rolando Iorio, ha chiesto chevengain videoconferenza, ma la giudice Maria Chiara Minazzato ha respinto l’istanza.