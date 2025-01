Juventusnews24.com - Douglas Luiz Juve, fissato il prezzo: ecco quanto vale per i bianconeri! Avvisati i club interessati: via solo per proposte su queste cifre

di RedazionentusNews24ildel giocatore brasiliano:per iil centrocampista. Le ultimeSi è tanto discusso di una possibile cessione dida parte del calciomercatoinultime settimane. Per il brasiliano, come ricorda Tuttosport, si sono fatti avanti diversidi Premier League.Dal Manchester City al Chelsea, passando per soluzioni meno appetibili come Fulham e Nottingham Forest, ma nessuno fino ad ora è arrivato ad offrire quei 45 milioni di euro che pretendono dalla Continassa. Ainferiori l'ex Aston Villa non si muoverà.