Contro il Barcellona l'Atalanta orfana di Lookman cercherà il colpaccio con De Ketelaere e Retegui

Bergamo, 28 gennaio 2025 – Domani seracerca la sua ennesima impresa europea a. Già sicura della qualificazione ai playoff che si disputeranno a febbraio, domani la Dea cerca il difficileesterno allo stadio olimpico del capoluogo catalano, al Montjuic (sede provvisoria stagionale, dati i lavori di ristrutturazione del Camp Nou)i blaugrana, reduci in Champions dalla clamorosa vittoria con rimonta per 4-5 sul campo del Benfica e dal travolgente 7-1 rifilato domenica al disastrato Valencia. Barça già qualificato ai playoff con 18 punti e l’attuale miglior differenza reti, più 15, per cui senza vere motivazioni agonistiche ma solo economiche, considerando che ogni punto conquistato vale un introito di 700 mila euro. Questione di reti La squadra di Flick giocherà comunque al massimo, anche per fare bella figura davanti al suo pubblico, schierando il tradizionale tridente delle meraviglie con i cannonieri Raphinha, 23 gol stagionali, e Lewandowski, 29 gol, insieme al gioiello 18enne Yamal.