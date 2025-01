Bergamonews.it - Contratto nazionale logistica, sì dei lavoratori all’ipotesi di rinnovo: più soldi e meno precarietà

Oltre 1.500 assemblee tenute su tutto il territorioe più di 66.300che hanno espresso il loro voto, nel 96,75 % dei casi risultato favorevole: è stato dunque approvato il testo deldeldi, trasporto merci e spedizione, sottoscritto lo scorso 6 dicembre da Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e dalle parti datoriali per un’ampia platea di, dai camionisti, ai driver, ad alcune categorie di rider.“Abbiamo riscontrato grande soddisfazione tra ianche grazie al buon risultato economico, un aumento complessivo medio di 260 euro per il personale viaggiante e di 230 euro per il personale non viaggiante – ha sottolineato Marco Sala, segretario generale della Filt-Cgil di Bergamo – Si è trattato di un’approvazione quasi all’unanimità e questo ci rende davvero soddisfatti.