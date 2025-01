Metropolitanmagazine.it - Calciomercato Torino, a caccia di un centrocampista: Elmas e Casadei sotto tiro

di un rinforzo a centrocampo: nelle ultime ore si sono intensificate le trattative per Eljifdel Red Bull Lipsia. In Serie A ha giocato nel Napoli, per ben 5 stagioni, ora in Bundesliga non ha spazio.vicino aloffensivo macedone classe 1999:è uncon doti spiccatamente offensive che può quindi agire sulla trequarti.Tornano in Italia Eljif, ex Napoli ora al Lipsia e Cesaredel Chelsea. Per il macedone, ilha trovato l’intesa per un prestito con diritto. Il giocatore è atteso tra martedì 28 e mercoledì 29 gennaio per le visite mediche. Cairo, inoltre, non ha mai mollato: i granata nella notte hanno trovato l’intesa di massima con il Chelsea. Ora si attende il via libera degli inglesi per le visite.