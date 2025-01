Sport.quotidiano.net - Basket giovanile. Duello under 15, Despar 4T travolge la Scuola Basket. Ok la Cestistica under 17

Leggi su Sport.quotidiano.net

Sul campo del fanalino di coda Riccione, laArgenta17 si prende la vetta del Girone B, anche grazie alla contemporanea sconfitta di Forlì. Sono i padroni di casa, però, ad approcciare bene la gara (21-20), e i biancoblu entrano in partita solamente nel secondo quarto: all’intervallo è +10 (36-46). I ragazzi di Dalpozzo e Brunelli toccano il +20 nella ripresa, e, nonostante il calo di concentrazione nel finale, portano a casa la vittoria per 69-80, che vale il primo posto solitario in classifica. DolphinsRiccione-Argenta U17 Gold 69-80 (21-20; 36-46; 49-65)Argenta: Veronesi 8, Salucci 3, Romeo 22, Capucci 1, Lodi, Cicognani 4, Dalpozzo 11, Volpi, Gorobei 19, Vertua 2, Bassi 10. All.: Dalpozzo, Brunelli. Ritrova la vittoria nel derby cittadino al Pala Aeffe l’U15 Silver nata dalla collaborazione tra 4 Torri e Vis 2008 Ferrara.