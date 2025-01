Liberoquotidiano.it - Barbara Berlusconi al Tg1: "Come mio padre, giustizia a orologeria". Parole pesantissime su Meloni

Se il ministro della Cultura Alessandro Giuli ha parlato di "tempismo sospetto" per l'avviso di garanzia alla premier,preferisce rievocare l'espressione "" che tanto ha condizionato in negativo l'esperienza politica e umana di suoSilviodalla sua discesa in campo nel 1994 fino alla sua morte, avvenuta due anni e mezzo fa. Nel pomeriggio è Giorgia, con un video-messaggio, ad annunciare all'Italia di essere indagata dalla Procura di Roma per il caso Almasri con le accuse di favoreggiamento e peculato insieme ai ministri Nordio e Piantedosi e al sottosegretario Mantovano. "Non voglio entrare nel merito della vicenda - spiega, terzogenita del Cav, intervistata al Tg1 - ma non può sfuggire la coincidenza dell'avviso di garanzia alla premiercontestualmente alla discussione della riforma sulla separazione delle carriere dei magistrati".