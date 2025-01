Ilfattoquotidiano.it - “Alberto Trentini libero”: lo striscione appeso dal municipio di Mestre. E la petizione per il suo rilascio supera le 40mila firme

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

” è loaffisso nella sede didel Comune di Venezia. A promuovere l’iniziativa è stato il consiglio comunale in collaborazione con la famiglia e gli amici del cooperante di cui non si hanno più notizie dal 15 novembre scorso e che è detenuto in Venezuela. La presidente del Consiglio, Ermelinda Damiano, a nome dell’Assemblea, ha espresso vicinanza e solidarietà alla famiglia: “Ci auguriamo di avere al più presto sue notizie – ha dichiarato – e che il nostro concittadino torni a casa quanto prima”. Luca Eelis Tiozzo, portavoce della famiglia e degli amici di, ha fatto sapere che, oltre a quelle già promosse in questi giorni, si stanno organizzando nuove iniziative per sensibilizzare l’opinione pubblica e per chiedere che venga al più presto liberato.